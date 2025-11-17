Informe sin cifras concretas marca la salida de María Portillo de la Municipalidad de CDE

El nuevo intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), asumirá el cargo mañana tras prestar juramento ante la Junta Municipal. La intendenta interina, María Portillo (PLRA), comentó los trámites para la transición, aunque no brindó información precisa sobre cómo deja las finanzas de la comuna.

En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este lunes, acompañada de sus asesores, Portillo presentó un video en el que se mostraron sus labores frente a la comuna. La mayoría era de participaciones en eventos oficiales y obras municipales.

Uno de los pocos hechos resaltantes es la creación de una nueva dirección: la de Defensa del Consumidor, y la apertura de cuentas bancarias para transferencias de fondos a comisiones vecinales.

Sin embargo, al ser consultada sobre la cantidad de dinero en caja, la cantidad de funcionarios incorporados en su gestión y la cantidad total del personal, dijo que no tenía las cifras concretas. Estas consultas tampoco pudo responder su director financiero, René López.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se restablecieron los serviciosDurante la conferencia, Portillo afirmó que se pudieron restablecer todos los servicios y proyectos interrumpidos durante la intervención de la comuna esteña, que derivó en la destitución de Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hemos tomado la administración municipal de un interventor. Ciudad del Este estuvo golpeada durante varios días y muchas de las funciones del municipio, los servicios generales, prácticamente no estaban al servicio de la gente. Estoy contenta porque hemos podido levantar todos juntos nuestro municipio”, dijo.

En tanto, el director financiero, René López, afirmó que la institución estaba con muchas deudas y poca recaudación por la interrupción de la intervención. Al ser consultado sobre el dinero en caja, dijo que están esperando esos informes del banco para tener la cifra precisa mañana, al entregar la administración.

Por otra parte, Portillo dijo que los cargos de confianza ya están a disposición del nuevo intendente.

“Supongo que va a traer también su equipo, y nosotros estamos conscientes de que seguramente se van a hacer algunos cambios, por lo que ya queremos dejar prácticamente libre lo que es Secretaría General, Gabinete y todos los cargos de confianza”, expresó.

La asunción de Pereira Mujica se prevé para mañana tras prestar juramento ante la Junta Municipal.