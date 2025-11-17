Operativo gigante contra carreras clandestinas termina con 60 motos incautadas

Las intervenciones fueron en la rotonda del km 30 y en el peaje, en inmediaciones del Aeropuerto Guaraní de la ciudad de Minga Guazú.

Lea más: Concejales de Minga Guazú piden intensificar controles para frenar carreras clandestinas

Acosta explicó que se implementó un sistema para acorralar a los motociclistas, evitando persecuciones peligrosas. En el peaje lograron interceptar a buena parte del grupo, mientras que diez motocicletas fueron abandonadas en una estación de servicio.

Durante el operativo detectaron motocicletas sin documentos, sin cédula verde, con motores cambiados, chasis borrados, además de caños de escape con roncadores y adolescentes al mando de los biciclos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Algunos padres de menores cuestionaron el procedimiento

Un número importante de los involucrados eran menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres bajo acta. Sin embargo, algunos progenitores cuestionaron a los intervinientes al enterarse de la retención de sus hijos y de las motocicletas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Algunos padres, en vez de agradecer, se molestaron porque procedimos a la aprehensión de los menores que estaban conduciendo. Había chicos de 16 años manejando en plena ruta”, relató Acosta.

El comisario Acosta mencionó que el operativo se realiza tras el pedido de concejales de Minga Guazú, quienes gestionaron el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito y apoyo logístico como el uso de camiones grúa.

Lea también: Denuncian a intendente y concejal de Minga Guazú por presuntas irregularidades millonarias

Operativos continuarán

El alto jefe policial adelantó que estos operativos se replicarán todos los fines de semana y buscarán también hacerlos en otros municipios como Presidente Franco, donde también hay quejas de la zona de Tres Fronteras.