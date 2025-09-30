Denuncian a intendente y concejal de Minga Guazú por presuntas irregularidades millonarias

La denuncia presentada contra el intendente y el concejal minguero es por los hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en la función pública. En el escrito afirman que los manejos irregulares causaron varios daños patrimoniales a la comuna de Minga Guazú. La acción fue acompañada de un importante dossier de documentos de 139 páginas.

“El mal uso de los recursos públicos de la Municipalidad de Minga Guazú ocasiona un deterioro de las arcas municipales, generando un faltante inmenso en el patrimonio municipal. Deja a la institución en un estado de necesidad alarmante”, refiere la denuncia.

La acción fue planteada por la abogada Mónica Ramírez, acompañada de otros dos profesionales del derecho, Eloi Borges y José Pereira, estos últimos como patrocinadores.

Millonarias licitaciones habráin sido direccionadas

En la denuncia detallaron varias de las presuntas irregularidades en las licitaciones. Mencionaron que la empresa Infominga, de Roque Milciades Gamarra Folgiarino, fue beneficiada con 13 licitaciones, ocho de las cuales fueron por contratación directa por más de 2.200 millones de guaraníes. La firma fue premiada incluso en licitaciones en las cuales no se ajustaba a la categoría del proveedor, conforme a la denuncia.

“De las 13 licitaciones adjudicadas, siete fueron fuera de la categoría del proveedor adjudicado, demostrándose el direccionamiento y favorecimiento de licitaciones a empresas amigas del intendente Diego Amílcar Ríos Llano, las cuales no reúnen los requisitos, evidenciándose la mala administración del dinero público en una sola empresa”, añade la denuncia.

En cuanto a la empresa Construconsult SA, de Deysi Bareiro, Carlos Bareiro y Felicia Carlona Velázquez Alonso, los denunciantes refieren que se adjudicaron obras por más de 230 millones de guaraníes, pero no hay registros de la finalización de los trabajos. Igualmente, en cuanto a la firma Constructora Dos Hermanos, de Diego Guillermo Franco Vargas, adjudicada con obras por más de 270 millones, afirman que hubo sobrefacturaciones y no se realizaron verificaciones del precio de mercado.

Invasión de inmuebles

Igualmente, la acción contempla un apartado referente al concejal José Mercedes Silguero Medina, a quien sindican de utilizar recursos municipales para financiar invasiones de tierras que son excedentes fiscales. “El concejal municipal José Mercedes Silguero Medina utiliza los mismos recursos municipales para financiar invasiones de tierras en Minga Guazú, mediante la denominación de Comisiones Vecinales Sin Tierras”, refiere el escrito de la denuncia.

Intentamos obtener la versión del intendente Ríos, pero no contestó la llamada, al igual que el concejal Silguero.