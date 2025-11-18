Camioneta vuelca en barranco y su conductora resulta ilesa

El accidente involucró a una camioneta Hyundai Creta, con chapa AASS 617, guiada por Natalia Ramos Servián (39 años), domiciliada en Ciudad del Este. Pese a la aparatosidad del vuelco, la conductora resultó ilesa, en gran medida gracias al uso del cinturón de seguridad.

Lea más: Hijo adolescente de intendente colorado protagoniza accidente sobre ruta PY06

Agentes de la Subcomisaría 22ª fueron alertados del hecho por un transeúnte, por lo que se dirigieron al lugar para verificar. Al llegar al sitio constaron la veracidad de la denuncia y encontraron ilesa a la conductora.

Ramos Servián relató que se desplazaba de oeste a este rumbo a la colonia General Díaz cuando perdió el control del rodado a raíz del estado resbaladizo del camino terraplenado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El vehículo terminó cayendo a un barranco y quedó con las ruedas hacia arriba, aunque, afortunadamente, la conductora no sufrió lesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Camión vuelca tras choque con automóvil en General Santos

El hecho fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Minga Porã para el procedimiento de rigor.