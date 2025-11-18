¿De cuánto es el presupuesto que administrará el nuevo intendente de Ciudad del Este?

Debido a los sucesivos cortes administrativos generados por la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, el presupuesto 2026 de la ciudad recién fue aprobado este martes, en sesión ordinaria. El monto aprobado es un poco menor que el del año pasado.

El concejal Pedro Acuña (Yo Creo), miembro de las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, explicó que cada año deben hacer ajustes en el presupuesto para ir reduciendo el monto. Sobre la demora, señaló que aún están dentro del plazo, considerando que la Intendencia tiene hasta el 30 de septiembre para remitir el proyecto de presupuesto y la Junta hasta el 20 de noviembre para aprobarlo o rechazarlo.

El presupuesto municipal aprobado para el ejercicio fiscal 2026 es de G. 334.447.237.341, monto del que dispondrá el intendente Mujica para administrar el próximo año. La cifra es menor a la del año pasado, que fue de G. 343.634.340.926.

El dictamen de aprobación fue remitido por la Comisión de Legislación, presidida por el concejal Víctor Torales e integrada por los ediles Valeria Romero y Pedro Acuña, y por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Alison Anisimoff e integrada por Pedro Acuña y Valeria Romero, todos del movimiento Yo Creo.

El presupuesto 2026 fue aprobado por la mayoría de los ediles, con abstención de Ernesto Guerín y rechazo del concejal Richard Alfonso, ambos del Partido Colorado.

El intendente Daniel Pereira Mujica, elegido el 9 de noviembre, afirmó que el presupuesto anterior estaba inflado debido a las deudas de la comuna, sobre todo las relacionadas con pagos por juicios laborales de administraciones anteriores a la asunción de Miguel Prieto.

“El presupuesto, históricamente, estaba medio infladito porque había tanta deuda, y el Poder Judicial te obliga a incluirla. Pero a medida que se va pagando la deuda también se va diseñando un presupuesto más real, más aplicable, más controlable y más predecible”, expresó el jefe comunal, quien asumió el cargo este martes.

Fuentes de ingresos de la comuna

La Municipalidad de Ciudad del Este es uno de los municipios con mayor recaudación a nivel nacional:

Ingresos estimados en recursos genuinos: G. 265.120.000.000

Fonaes: G. 18.337.451.543

Recursos de juegos de azar: G. 1.735.608.472

Recursos de royalties y compensaciones: G. 49.254.177.326

Total de ingreso previsto: G. 334.447.237.341