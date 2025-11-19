Nuevo juicio confirma condena de 30 años para autor de feminicidio ocurrido en Naranjal

La fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Penal Nº 1 de Iruña, sostuvo la acusación contra Osvaldo Querino Dalpra y por segunda ocasión logró la pena máxima prevista. Dalpra ya había sido sentenciado en un juicio oral celebrado el 31 de octubre de 2023, ante los jueces Milciades Ovelar, Flavia Recalde y Emilia Santos.

Sin embargo, la Defensa Pública presentó ante la Corte Suprema una excepción de inconstitucionalidad contra la Ley 5777/16. Como el máximo tribunal no resolvió el planteamiento dentro del plazo legal, la Cámara de Apelaciones decidió anular la sentencia anterior y ordenó la realización de un nuevo juicio oral ante otro Tribunal.

El segundo juzgamiento concluyó ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, y nuevamente derivó en una pena de 30 años de prisión. En esta ocasión, el Tribunal estuvo conformado por los magistrados Margarita Martínez, Amílcar Marecos y Gloria Vera.

Durante el debate, la fiscal Meza presentó documentos, testimonios y estudios científicos -entre ellos la prueba de ADN- que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El crimen

El crimen ocurrió en la madrugada del 27 de octubre de 2021, en una vivienda del barrio Santa Catalina de la ciudad de Naranjal. La víctima fue Cristina Deckmann de Dalpra. De acuerdo con la investigación fiscal, el procesado llegó a la casa, tomó a su hijo de 9 años, que dormía junto a la mujer, y lo llevó a otra pieza, asegurando la puerta con llave.

Posteriormente, regresó al dormitorio, discutió con su esposa, la asfixió utilizando un almohadón y luego le apuñaló en seis partes del cuerpo. Para encubrir lo ocurrido, desordenó la vivienda, tiró prendas y objetos al piso, se llevó dos teléfonos celulares y forzó desde adentro la puerta de blindex que conecta con la despensa, simulando un robo.

Tras el homicidio, Dalpra se trasladó hasta la colonia Jerusalén II y pasó la noche en un hotel acompañado de su amante, quien entonces tenía 16 años. Inicialmente, el feminicida, declaró como testigo, ya que su relato no generaba sospechas.

No obstante, seis meses después fue descubierto mediante análisis periciales de la ubicación de su celular, prueba de ADN y otros elementos de convicción. Con base en estas evidencias, la fiscal Meza formuló imputación y finalmente obtuvo la condena firme de 30 años de prisión por feminicidio.