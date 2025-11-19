Primera obra de Mujica: arreglo de tramo crítico de la ruta PY02 ante inacción del MOPC

La intervención municipal se llevó a cabo en un tramo de dominio del MOPC. Según autoridades municipales y departamentales, se hicieron varios reclamos a la cartera estatal, pero no se obtuvo respuesta.

“Esto significa que estamos reparando una ruta tan importante, cerca de la Aduana, pero olvidada por el MOPC. Solicitamos encarecidamente que se hagan cargo, pero no hubo respuesta”, lamentó el concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo).

Esta es la primera intervención realizada con la planta asfáltica municipal bajo la administración del nuevo intendente, Daniel Pereira Mujica, quien asumió el cargo ayer y acompañó los trabajos durante la noche.

El jefe comunal explicó que la decisión de operar en horario nocturno fue por la necesidad de evitar el caos vehicular en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

“Estaba bastante deteriorado el sector, por eso vinimos a trabajar de noche para no generar congestionamiento. Además, esta semana se desarrolla la feria de descuentos del Black Friday. La Cámara de Comercio también solicitó la intervención del MOPC, pero sin éxito. Al final, es nuestra ciudad y debemos apoyar”, afirmó Pereira Mujica.

La Dirección de Planta Asfáltica intervino el tramo comprendido entre la rotonda del Reloj y la zona primaria de la Aduana, en la frontera entre Paraguay y Brasil. El trabajo contó con el apoyo de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para ordenar el flujo vehicular.

El bacheo se realizó ante la necesidad de mejorar el estado de la ruta en la zona fronteriza, considerando que desde mañana y hasta el domingo se prevé un importante flujo de turistas por la realización de la feria de descuentos del Black Friday.

Tras concluir este trabajo, la Municipalidad anunció que el siguiente punto de intervención será la avenida Capitán del Puerto, en el Área Habitacional 4, donde continuarán las mejoras viales.