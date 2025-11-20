Imputan a joven de 18 años por brutal castigo a su hijo de 2 años

Según la investigación, el hecho habría ocurrido en la mañana del 16 de noviembre de 2025, en una vivienda situada en el km 9 Monday, barrio San Isidro, de Presidente Franco. En ese momento, el joven habría golpeado al niño con un cable de cargador de celular. A raíz de la agresión, el pequeño sufrió hematomas en la espalda, glúteos y muslos.

Vecinos reportaron el caso a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), a cargo de Balbina Almada, quien acudió al domicilio y constató las lesiones.

Tras la denuncia, intervinieron la Policía Nacional, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. Posteriormente, el médico forense confirmó las lesiones mediante una inspección física, donde detectó múltiples escoriaciones y equimosis lineales y simétricas en el tórax y extremidades del menor.

La Fiscalía encuadra la conducta del imputado en los hechos punibles de violencia familiar y maltrato a niños, según el artículo 229 y concordantes del Código Penal y sus modificaciones.

Por su parte, el Juzgado evalúa la solicitud de prisión preventiva, considerando la gravedad del caso, el riesgo de fuga, posibles obstrucciones al proceso y el hecho de que el acusado reside en una zona de Triple Frontera y no cuenta con domicilio fijo.