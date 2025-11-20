ABC en el Este
20 de noviembre de 2025 - 20:09

Imputan a joven de 18 años por brutal castigo a su hijo de 2 años

El niño quedó con rastros del castigo físico en varias partes del cuerpo.
El niño quedó con rastros del castigo físico en varias partes del cuerpo.

PRESIDENTE FRANCO. El fiscal Alberto Torres Flores imputó a un joven de 18 años por presunta violencia familiar y maltrato infantil, tras una denuncia de vecinos de que su hijo de 2 años habría sido víctima de una brutal agresión. Además, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del procesado.

Por ABC Color

Según la investigación, el hecho habría ocurrido en la mañana del 16 de noviembre de 2025, en una vivienda situada en el km 9 Monday, barrio San Isidro, de Presidente Franco. En ese momento, el joven habría golpeado al niño con un cable de cargador de celular. A raíz de la agresión, el pequeño sufrió hematomas en la espalda, glúteos y muslos.

Lea más: Más de 1.300 casos de abuso sexual infantil fueron atendidos por la Fiscalía este año

Vecinos reportaron el caso a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), a cargo de Balbina Almada, quien acudió al domicilio y constató las lesiones.

Tras la denuncia, intervinieron la Policía Nacional, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público. Posteriormente, el médico forense confirmó las lesiones mediante una inspección física, donde detectó múltiples escoriaciones y equimosis lineales y simétricas en el tórax y extremidades del menor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía encuadra la conducta del imputado en los hechos punibles de violencia familiar y maltrato a niños, según el artículo 229 y concordantes del Código Penal y sus modificaciones.

Lea tambén: Cae una mujer por supuesto abuso en niños y pornografía infantil

Por su parte, el Juzgado evalúa la solicitud de prisión preventiva, considerando la gravedad del caso, el riesgo de fuga, posibles obstrucciones al proceso y el hecho de que el acusado reside en una zona de Triple Frontera y no cuenta con domicilio fijo.