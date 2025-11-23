Pronostican posibles chaparrones para este domingo en el Este

Para este domingo se espera un cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La máxima prevista es de 28 ℃. En cuanto a las lluvias, estas podrían presentarse en forma de chaparrones con tormentas eléctricas.

Anuncian un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas

Para mañana, lunes 24, nuevamente se esperaría un amanecer fresco, con una tarde cálida y calurosa en todo el país. También se prevé una disminución en la cobertura nubosa, y los valores de la temperatura irían en aumento.

Durante gran parte de la semana, la probabilidad de lluvias se mantendría baja.

