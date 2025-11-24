San Alberto pretende sumar más de 250 hectáreas a su distrito mediante un cambio de límites

El proyecto de ley “Que modifica los límites del municipio de San Alberto, departamento de Alto Paraná” ya había sido aprobado en Diputados. Luego pasó a la Cámara de Senadores, donde también fue aprobado, pero con modificaciones, por lo que retornó a la cámara de origen.

Hace unos días, el proyecto de ley fue remitido a las comisiones de Asuntos Municipales y Departamentales y de Legislación y Codificación. El tratamiento tiene moción de preferencia, por lo que se prevé su estudio en la sesión de mañana.

De aprobarse esta ley, la extensión territorial del distrito de San Alberto pasará de 105.863 hectáreas con 2.062 metros cuadrados a 106.116 hectáreas con 3.885 metros cuadrados. Es decir, incorporaría 253,18 hectáreas a su territorio.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se explica que, históricamente, la colonia Itaipyté fue considerada parte de San Alberto.

“Dentro de ese sitio se encuentran asentadas instituciones educativas (Escuela Básica Nº 1516 Virgen de Fátima y el Colegio Nacional Itaipyté), en las cuales la Municipalidad de San Alberto ha realizado innumerables inversiones”, refiere.

Igualmente, se realizaron obras viales, construcción de pozo artesiano con tanque de agua comunal, entre otras mejoras municipales.

Municipios colindantes tomaron la iniciativa

El intendente de San Alberto, Carlos Ramírez (ANR), explicó que, con esta ley, una parte de la colonia Itaipyté se incorporará oficialmente al distrito, que desde siempre perteneció a este municipio, pero que, debido a la actualización de los datos del Servicio Nacional de Catastro, quedó como parte del distrito de Itakyry.

Asimismo, mencionó que el proyecto de ley se inició con una nota presentada por los intendentes de ambos distritos colindantes, con lo cual el distrito de Itakyry reconoce la citada colonia como parte de San Alberto.

“Todos los intendentes de todas las épocas han invertido en ese lugar. Nosotros también hemos hecho pozos artesianos, empedrados, mejoras en escuelas y colegios. Hasta ahora pertenece a la supervisión de San Alberto, y hoy en día se está haciendo justicia”, afirmó.

Según Ramírez, con esta ley podrán volver a cobrar impuestos y realizar obras importantes que ya no podían ejecutar.