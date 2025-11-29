ABC en el Este
29 de noviembre de 2025 - 12:54

El fútbol de Minga Porã está de luto: muere joven jugador en accidente

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Un futbolista de la Liga Minga Porã murió tras chocar frontalmente la motocicleta que conducía contra una camioneta. El percance ocurrió ayer en un camino terraplenado de la Colonia 9 del distrito de San Alberto, en el norte de Alto Paraná.

Por ABC Color

La víctima es Fredy Rodrigo Rodas Agüero (27 años), quien se desplazaba en una motocicleta Kenton GTR 150 F negra, con chapa 967 ABKC. El joven impactó contra una camioneta Toyota Hilux guiada por Marcelo Felipe Rauta (32).

Lea más: Vídeo: así chocó un motociclista tras adelantarse por la banquina

Tras el choque, Rodas Agüero fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció internado por varias horas. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en la madrugada de este sábado.

Su acompañante en el biciclo, Marco Antonio Vázquez Báez, sufrió lesiones y permanece internado en el Hospital Distrital de Hernandarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor de la camioneta manifestó que no vio a tiempo la motocicleta a causa de una intensa polvareda que reducía la visibilidad en el lugar.

Rodas fue sometido a un “alcotest” cuyo resultado fue negativo. El caso quedó a cargo del fiscal Fidel Godoy.

Lea más: Accidente en Eusebio Ayala deja heridos y caos vehicular

El fallecido era futbolista en la Liga Minga Porã y en la última temporada deportiva había defendido los colores de Unión Agrícola de Lote 8.