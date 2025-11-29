El fútbol de Minga Porã está de luto: muere joven jugador en accidente

La víctima es Fredy Rodrigo Rodas Agüero (27 años), quien se desplazaba en una motocicleta Kenton GTR 150 F negra, con chapa 967 ABKC. El joven impactó contra una camioneta Toyota Hilux guiada por Marcelo Felipe Rauta (32).

Tras el choque, Rodas Agüero fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció internado por varias horas. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en la madrugada de este sábado.

Su acompañante en el biciclo, Marco Antonio Vázquez Báez, sufrió lesiones y permanece internado en el Hospital Distrital de Hernandarias.

El conductor de la camioneta manifestó que no vio a tiempo la motocicleta a causa de una intensa polvareda que reducía la visibilidad en el lugar.

Rodas fue sometido a un “alcotest” cuyo resultado fue negativo. El caso quedó a cargo del fiscal Fidel Godoy.

El fallecido era futbolista en la Liga Minga Porã y en la última temporada deportiva había defendido los colores de Unión Agrícola de Lote 8.