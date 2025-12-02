Lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas persisten en el Este del país

El amanecer de este martes se presentó cálido en el Este del país. Para la tarde, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas entre 28 y 29 °C. El tiempo permanecerá con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Entre mañana miércoles y el jueves, se esperan temperaturas mínimas entre 18 y 22 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 28 y 30 °C en esta zona del país. Las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas continuarían afectando la región.

Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas hoy ?

El pronóstico para mañana indica un día cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste. La mínima pronosticada es de 20 °C y la máxima de 30 °C.

