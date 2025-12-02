Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas hoy en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.

De hecho, está vigente desde poco después de las 3:00 una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” para los tres departamentos del Chaco - Boquerón, Presidente Hayes y el centro y sur de Alto Paraguay –, además de Concepción.

Lea más: Meteorología: más lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

Aunque aún podrían producirse lluvias y tormentas mañana en el norte de la Región Oriental, se espera que en el resto del país las condiciones del tiempo se normalicen en los próximos días, sin nuevas precipitaciones durante lo que queda de la semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambiente cálido a caluroso

El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 31 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.