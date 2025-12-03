Encapuchados interceptan a tiros a empleados y se llevan G. 100 millones

El asalto ocurrió ayer, las 10:30 aproximadamente, en un camino vecinal ubicado en el exkilómetro 22, lado Monday, a unos 1.500 metros de la Ruta PY02.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Esteban Insfrán Armoa (39) y Pastor Maciel Alcaraz (52), quienes se desplazaban a bordo de una furgoneta de la empresa.

Según contaron las víctimas a los agentes de la Comisaría 8ª, un automóvil Toyota plateado, chapa CFB 268, les cerró el paso. Del rodado descendieron cuatro hombres con pasamontañas, con armas cortas y largas.

Los desconocidos redujeron a los trabajadores y les exigieron la entrega del dinero que transportaban, consistente en G. 100 millones. Sin oponer resistencia, los empleados entregaron la cartera con la suma mencionada y los bandidos huyeron del sitio.

Abandonaron auto utilizado para el atraco

El hecho fue informado a través del sistema 911 y acudieron al lugar agentes de la Comisaría local.

Posteriormente, tras un rastrillaje localizaron un vehículo Toyota Runx abandonado en el exkilómetro 19, lado Monday, a 2.000 metros de la Ruta PY02.

Según el sistema de la Policía Nacional, el rodado había sido hurtado entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el barrio San Miguel de Santa Rita, al sur de Alto Paraná. En su interior se encontraron además un par de chapas AANC 894, pertenecientes a un Volkswagen Gol denunciado como hurtado en el barrio San José de Ciudad del Este.

La Policía convocó al Departamento de Criminalística para levantar evidencias. Asimismo, el hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Luis Escobar.