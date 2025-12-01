Detienen a hombre que robó una figura de la Virgen de Caacupé

Un hombre conocido con el alias Zombi, de 40 años, quedó detenido por agentes de la Policía Nacional en la compañía San Pedrito del distrito de Santísima Trinidad, en el departamento de Itapúa.

El hombre no tenía cédula de identidad, pero según manifestó a los intervinientes, dice llamarse Javier Armando Giménez Cabrera. Además, no tendría domicilio fijo, según el informe policial.

Según los intervinientes, la figura coincide con las características de una que fue hurtada el pasado sábado 29 de noviembre, en la compañía Paso Güembé del mismo distrito.

La víctima, identificada como Serafín Mareco Acosta (45), realizó la denuncia del hecho en la mañana del domingo. Entretanto, los uniformados recuperaron la imagen de Virgen este lunes, a las 14:30, en la vía pública durante un patrullaje preventivo.

El detenido permanece a disposición del Ministerio Público por el supuesto hecho de hurto, mientras que la figura de la Virgen fue recuperada y quedó incautada como evidencia en la sede policial.