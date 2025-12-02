Asalto armado en Villarrica: delincuentes roban estación de servicio y queman vehículo utilizado en la fuga

Un robo agravado ocurrido en la mañana del lunes en una estación de servicio de Petropar, en la zona de Itaybú, derivó en el hallazgo de un vehículo totalmente incendiado en San Salvador. El rodado había sido denunciado como hurtado días atrás en Asunción y fue utilizado por los tres delincuentes que perpetraron el asalto.

El violento asalto se registró este lunes a las 08:55 en una estación de servicio del emblema Petropar, situada sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, a unos 500 metros del cruce Itaybú, en la compañía Lemos.

Según el informe policial, tres hombres llegaron al surtidor a bordo de un Toyota Funcargo de color plateado. Dos de ellos descendieron con armas de fuego en mano, mientras que el tercero permaneció al mando del vehículo, listo para huir.

Uno de los asaltantes ingresó directamente a la oficina administrativa donde se encontraba la empleada Rosa Liliana Silvero Armoa (37), realizando el arqueo de la recaudación.

El sujeto vestía una campera con capucha oscura con franjas blancas en las mangas, jeans azules, calzado blanco con negro, quepis negro, tapabocas blanco y guantes.

A punta de pistola, exigió a la trabajadora la entrega del dinero en efectivo. La víctima entregó la recaudación de todo el fin de semana, más el turno corriente, que en total ascendería a casi G. 64 millones, según el propietario del surtidor.

El segundo delincuente, vestido completamente de color oscuro y armado aparentemente con un revólver, aguardaba en la entrada del local, brindando cobertura a su cómplice, mientras vigilaba la zona.

Una vez consumado el robo, los tres sujetos abordaron nuevamente el Toyota Funcargo y huyeron en dirección al cruce Itaybú. La Policía Nacional emitió de inmediato la alerta vía frecuencia radial, proporcionando la descripción de los sospechosos y del vehículo utilizado.

A las 09:30, personal de la Comisaría 19ª de San Salvador, con apoyo de efectivos de la Comisaría 20ª de Borja, detectó una densa humareda en la zona del arroyo Bolas Cua. Los agentes se dirigieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, encontraron un Toyota Funcargo incendiado y ya consumido parcialmente por las llamas. El rodado coincidía plenamente con el vehículo empleado por los autores del asalto, según los datos preliminares.

El automóvil tenía colocada en ese momento la chapa AACA422, registrada a nombre de M y M Odontología S.A. Sin embargo, al verificar el número de chasis, los agentes confirmaron que esa placa no correspondía al rodado.

La verificación técnica arrojó que la chapa verdadera era AABJ197 y que el vehículo contaba con denuncia por hurto realizada el 28 de noviembre en la Comisaría 14ª de Asunción, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizado exclusivamente para la comisión del ilícito.

En las inmediaciones no se encontró a ninguna persona, por lo que se presume que los delincuentes habrían realizado un transbordo a otro vehículo antes de incendiar el Funcargo para eliminar evidencias.

El Departamento de Criminalística y la Oficina de Investigación de Hechos Punibles de Guairá fueron convocados para realizar los trabajos de rigor, incluida la búsqueda de posibles restos de evidencias materiales dentro y alrededor del vehículo.

Los agentes también realizaron un rastrillaje preliminar por la zona boscosa cercana al arroyo, aunque sin resultados positivos respecto al paradero de los autores.

La estación de servicio pertenece a Humberto Amado Unger, domiciliado en la zona de Paso Pé – Villarrica, quien colaboró con los agentes en la revisión de las cámaras de seguridad del local. La víctima del asalto recibió asistencia por parte de los intervinientes, ya que se encontraba en estado de shock debido a la violencia con la que actuaron los malvivientes, según relata el informe.

Todos los antecedentes recabados hasta el momento fueron remitidos al Ministerio Público, que abrirá la causa por robo agravado y hurto de vehículo, además de otros hechos que puedan sumarse conforme avance la investigación.