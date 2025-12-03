ABC en el Este
03 de diciembre de 2025 - 05:46

Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa para Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología anuncia un ambiente cálido a caluroso para Ciudad del Este durante los próximos días, con temperaturas elevadas y presencia de nubosidad variable, además de neblinas durante las primeras horas.

Por ABC Color

Para este miércoles, se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. En las primeras horas del día podrían presentarse neblinas, reduciendo de forma momentánea la visibilidad. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima llegará a 31°C.

El jueves continuará el clima caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima de 32°C, por lo que se recomienda buena hidratación y evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas.

Para el viernes, el calor se intensificará aún más. La temperatura máxima alcanzará los 34°C, mientras que la mínima se mantendrá en 20°C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado y los vientos del sureste irán cambiando de dirección de manera variable a lo largo del día.

