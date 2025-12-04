Procesan a un hombre por abuso sexual de su sobrina, bajo amenaza de muerte

La imputación fue presentada por el fiscal Édgar Torales Gamarra, de la Fiscalía Zonal de Yguazú, quien además pidió que el procesado permanezca en prisión durante la investigación en su contra. Los informes preliminares realizados como parte de las diligencias confirmaron que la niña fue abusada por su tío.

De acuerdo con la investigación fiscal, las agresiones sexuales ocurrieron desde que la víctima tenía 11 años en un inmueble ubicado en el barrio Las Candelarias del distrito de Juan E. O’Leary, donde la menor vivía con su abuela enferma y que era frecuentado también por el presunto abusador, quien es su tío político.

Al inicio, el hombre comenzó con manoseos hasta consumar el coito a la fuerza. Luego de cada abuso, advertía a la niña que la mataría en caso de confesar el hecho.

Sin embargo, el pasado lunes, el hombre quiso abusar nuevamente de la menor, pero esta se resistió y luego, a escondidas de su abuela, se comunicó vía teléfono con su padrastro, a quien contó lo que le estaba sucediendo. El citado puso al tanto de la situación a la mamá de la niña, quien se trasladó hasta la zona de Juan E. O’Leary y radicó la denuncia.

Informes técnicos confirman abusos

En el marco de la investigación del caso, el fiscal Torales ordenó la detención preventiva del supuesto abusador y, de igual forma, dispuso que la víctima fuera inspeccionada por un médico forense y evaluada por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Ambos informes confirmaron plenamente los abusos sufridos por la niña, ratificando de manera coherente y consistente los hechos relatados previamente.

Por lo tanto, el representante del Ministerio Público resolvió imputar al presunto abusador por el hecho punible de abuso sexual en niños. Asimismo, solicitó plazo para presentar requerimiento conclusivo y pidió la medida cautelar de la prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena carcelaria.