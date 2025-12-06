Asalto a cooperativa: detienen a otros dos sospechosos e incautan evidencias

Las dos viviendas allanadas están ubicadas en el barrio Remansito de esta capital departamental. Los sospechosos de participar en el robo que fueron detenidos son Adolfo Samuel Armoa Armoa, quien registra orden de captura vigente por robo agravado, y Lucas Rubén Centurión Maidana.

Además, durante el operativo ejecutado por agentes del Departamento de Investigación de la Policía se decomisaron varias evidencias, como un automóvil Toyota Caldina, que registra denuncia por hurto de fecha 26 de noviembre de 2025; un automóvil Toyota Vitz, año 2001, color gris; y una motocicleta Kenton GTR 150 cc, año 2025.

También decomisaron tres camperas con capucha color negro, dos teléfonos celulares, un par de guantes de color negro y documentos varios relacionados a los vehículos.

El allanamiento se ejecutó bajo autorización del fiscal Osvaldo Zaracho, quien dispuso que las evidencias fueran remitidas al Ministerio Público, mientras que los detenidos fueron llevados primero al Hospital Regional para una inspección médica y luego trasladados a la Dirección de Policía, donde permanecen privados de su libertad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El millonario robo

El millonario robo se perpetró el jueves último en la Cooperativa Reducto, ubicada sobre la calle Trifón Benítez casi 1.º de Mayo del barrio Obrero de Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Persecución y balacera termina con la detención de dos presuntos asaltantes

En dicha ocasión, delincuentes descendieron de un automóvil Toyota, modelo Premio, color plateado, y tras desarmar al guardia de seguridad y a los otros empleados, se alzaron con la suma de aproximadamente G. 150 millones.