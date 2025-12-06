Pronostican ambiente caluroso y chaparrones para el Este del país

Esta mañana el día inició cálido y lentamente se volvió caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, y chaparrones. La temperatura máxima prevista es de 35 ℃. A medida que pase el día se prevé un aumento de la cobertura nubosa y vientos predominantes del noreste.
¿Otro fin de semana caluroso? Esto anticipa Meteorología
Para mañana, domingo 07, se mantendrían condiciones similares: caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima anunciada es de 22 ℃ y la máxima de 35 ℃.
La sensación térmica podría presentarse por encima de la temperatura del aire debido al alto contenido de humedad. En cuanto a las lluvias, los chaparrones podrían estar acompañados de actividad eléctrica.
