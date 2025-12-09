Detienen a hombre que atacó a puñaladas a su hijastra adolescente

El detenido fue identificado como Julio César Guillén López (42 años), quien fue localizado caminando por un camino vecinal, con heridas que se habría autoinfligida en los brazos y cuello.

Efectivos de la Subcomisaría 12ª lo auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde fue inspeccionado por el médico de guardia, doctor Pablo González.

Una vez verificada su identidad en el sistema informático, los agentes confirmaron que se trataba del mismo hombre que, horas antes, había atacado brutalmente a su hijastra de 17 años dentro de una vivienda en Presidente Franco.

Al ser interrogado, el detenido declaró que antes del ataque estuvo consumiendo bebidas alcohólicas con amigos y sostuvo que no recuerda nada de lo ocurrido. Afirmó que recién recuperó la conciencia cuando despertó, horas después, en una vivienda abandonada.

Sangriento ataque

Según la denuncia, Guillén López llegó al domicilio y, sin mediar palabras, la hirió a su hijastra de siete a ocho puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Tras el ataque, el hombre huyó a bordo de su vehículo Toyota Corsa, chapa CEF 814, que posteriormente fue abandonado en la estación de servicios Puma del kilómetro 5 de la avenida Monday.

Familiares de la víctima afirmaron que el agresor había amenazado reiteradamente a su expareja, que si no regresaba de España atentaría contra sus hijos y luego se quitaría la vida.

Tras el ataque, la adolescente fue socorrida por sus familiares y trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco, pero debido a la gravedad de sus heridas fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional, donde permanece internada.