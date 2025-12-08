Huyó a España cansada de sufrir violencia, pero su expareja atacó a puñaladas a su hija

El supuesto autor fue identificado como Julio César Guillén López (42), quien llegó hasta la casa donde se encontraba su hijastra de 17 años y, sin mediar palabras, la atacó a puñaladas. La joven sufrió varias heridas en el muslo, pecho y piernas.

Luego del ataque, Guillén López abordó nuevamente su automóvil Toyota Corsa, chapa CEF 814, y se dio a la fuga. Posteriormente, abandonó el vehículo en la estación de servicios Puma ubicada en el kilómetro 5 de la avenida Monday.

Familiares de la víctima manifestaron que el hombre había amenazado reiteradamente a su expareja que si no regresaba de España, atentaría contra los hijos de la mujer y luego se quitaría la vida. La mujer había abandonado el país justamente para escapar del ciclo de violencia que sufría, sin imaginar que su expareja cumpliría sus amenazas contra su hija.

La adolescente fue auxiliada por familiares y trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco, pero debido a la gravedad de las heridas fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional, donde permanece en grave estado.

El presunto agresor no fue localizado en el inquilinato donde vivía, por lo que fueron convocados agentes técnicos de la Policía Nacional para iniciar el trabajo de inteligencia a fin de intentar dar con su paradero.