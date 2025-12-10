Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra

El fiscal Edgar Delgado de Presidente Franco representó al Ministerio Público en un juicio oral y logró probar la culpabilidad del hombre por coacción sexual y violación contra su hijastra.
En la ocasión, el fiscal Delgado produjo numerosas pruebas (documentales, testimoniales y periciales, incluida la entrevista en Cámara Gesell), para demostrar la existencia de los ilícitos y la responsabilidad penal del condenado.
De acuerdo con los antecedentes, el agresor sexual aprovechaba los momentos en que quedaba solo con la víctima para someterla sexualmente.
Inicialmente, las agresiones comenzaron con manoseos, hasta que consumó la violación, según pudo confirmar la afectada, quien no puede defenderse por su condición, pese a ser mayor de edad.
El último episodio ocurrió el 23 de noviembre de 2024, alrededor de las 20:00 horas, en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Presidente Franco. Esa vez, la madre de la joven y pareja del agresor descubrió el momento en que el acusado manoseaba a su hija. Inmediatamente, ella le reclamó y luego conversó con la víctima, quien confesó que hacía tiempo venía siendo sometida sexualmente por su padrastro.
El hombre, tras ser confrontado, incluso amenazó apuñalar a su entonces pareja. Sin embargo, tras la denuncia, el agresor sexual fue detenido, sometido a proceso y, finalmente, condenado.