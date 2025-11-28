Septuagenario es detenido por tener tres órdenes de captura vigentes por abuso sexual en niños

Agentes de la Comisaría 115ª del barrio Arroyo Porã, del distrito de Cambyretá, informaron sobre la detención de un septuagenario, que llegó a la sede policial y se constató que tiene pendientes tres órdenes de captura vigentes.

El detenido fue identificado como Jorge Cardozo (74), residente del barrio Arroyo Porã, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Su detención se concretó a las 8:30 de la mañana del jueves 27 de noviembre.

Los uniformados indicaron que las tres órdenes de captura responden al Oficio N°129 del 9 de febrero de 2019, por supuesto abuso sexual en niños, cometido en Obligado; al Oficio N°243 del 3 de mayo de 2022, por supuesta violación al deber alimentario; y al Oficio N°230 del 3 de mayo de 2024, donde lo declararon en rebeldía en el marco de la causa por supuesto abuso sexual en niños.

A pesar de ello, mientras dure el proceso, por su edad el hombre no puede ser encarcelado hasta que cuente con una condena. El artículo 238 del Código Procesal Penal de Paraguay establece que los ancianos mayores de 70 años no pueden ser recluidos, aunque esta prohibición solo se aplica a la prisión preventiva y no a otras medidas cautelares.

