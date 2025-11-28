Policiales
28 de noviembre de 2025 - 12:26

Septuagenario es detenido por tener tres órdenes de captura vigentes por abuso sexual en niños

Septuagenario es detenido por tener tres órdenes de captura vigentes por abuso sexual en niños.Gentileza

Un hombre de 74 años fue detenido por la Policía Nacional, tras constatarse que contaba con tres órdenes de captura vigentes, dos de ellas relacionadas con una causa por abuso sexual en niños, mientras que otra es por falta al deber alimentario. La causa por la que es investigado habría ocurrido en 2019 en el distrito de Obligado.

Por Sergio González

Agentes de la Comisaría 115ª del barrio Arroyo Porã, del distrito de Cambyretá, informaron sobre la detención de un septuagenario, que llegó a la sede policial y se constató que tiene pendientes tres órdenes de captura vigentes.

El detenido fue identificado como Jorge Cardozo (74), residente del barrio Arroyo Porã, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Su detención se concretó a las 8:30 de la mañana del jueves 27 de noviembre.

Los uniformados indicaron que las tres órdenes de captura responden al Oficio N°129 del 9 de febrero de 2019, por supuesto abuso sexual en niños, cometido en Obligado; al Oficio N°243 del 3 de mayo de 2022, por supuesta violación al deber alimentario; y al Oficio N°230 del 3 de mayo de 2024, donde lo declararon en rebeldía en el marco de la causa por supuesto abuso sexual en niños.

A pesar de ello, mientras dure el proceso, por su edad el hombre no puede ser encarcelado hasta que cuente con una condena. El artículo 238 del Código Procesal Penal de Paraguay establece que los ancianos mayores de 70 años no pueden ser recluidos, aunque esta prohibición solo se aplica a la prisión preventiva y no a otras medidas cautelares.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.