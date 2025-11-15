Policiales
15 de noviembre de 2025 - 15:07

Condenan a 18 años de prisión a hombre por violación de su sobrina

22 años de cárcel para joven que abusó sexualmente de su sobrina de tres años.
Un hombre fue condenado a 18 años de cárcel por coacción sexual y violación. La víctima fue la sobrina del condenado.

Por ABC Color

El Ministerio Público informó este sábado de una condena de 18 años de prisión a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina.

En un juicio, el acusado fue hallado culpable de coacción sexual y violación, hechos que tuvieron como víctima a su sobrina y fueron perpetrados a mediados de 2024 en la ciudad de Primero de Marzo, departamento de Cordillera.

La fiscala María Lucía González representó al Ministerio Público en el juicio.

