Presidente Franco: cae peligroso asaltante que contaba con siete órdenes de captura

La detención de Líder Rubén Ortiz Ávalos fue efectuada por agentes del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná, en el barrio Caacupemí de la ciudad de Presidente Franco. Los datos indican que el mismo ya estaba siendo vigilado desde hace varios días, luego de que mediante trabajos de inteligencia se haya detectado que se movilizaba en esta zona del país.

Esta tarde, cuando se encontraba circulando por una calle vecinal, agentes policiales se acercaron para verificarlo, pero ante esto huyó hacia una zona boscosa. Sin embargo, fue perseguido y finalmente detenido. Al ingresar sus datos, los agentes confirmaron que se trataba de un prófugo de la Justicia y que tenía en su haber siete órdenes de captura.

Tras ser reducido, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para su inspección médica y posteriormente derivado a la Dirección de Policía Departamental, donde permanece recluido a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal.

Estas son las siete órdenes de captura contra Ortiz Ávalos, según datos del Departamento de Informática de la Policía Nacional:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy