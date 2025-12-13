Indígena intentó fugarse de la cárcel de Ciudad del Este

El hecho fue detectado por funcionarios penitenciarios asignados al puesto de vigilancia Nº 7, quienes observaron que un interno estaba manipulando el techo del Pabellón Artesanía, logrando subir hasta la estructura con la intención escapar del recinto penitenciario.

Al advertir la situación, los guardiacárceles activaron el protocolo de seguridad y efectuaron varios disparos disuasivos para impedir la huida. A raíz de los disparos, el recluso perdió el equilibrio y cayó nuevamente al interior del penal, de cuya consecuencia sufrió lesiones.

El interno fue derivado al área de sanidad de la institución, donde recibió atención médica, donde informaron que las lesiones no revisten gravedad.

Mató a su padrastro

El interno involucrado fue identificado como Juan Javier Acosta (22), miembro de una comunidad indígena, quien se encuentra recluido desde el 2022 en la cárcel esteña.

El indígena está procesado por haber matado a machetazos a su padrastro en la comunidad indígena Acaraymí, ubicada en la colonia La Fortuna del distrito de Hernandarias.