Así intentaron introducir un teléfono para la esposa de Sebastián Marset

Oculto en un fondo falso de un termo, un teléfono celular de la marca iPhone fue incautado cuando Federico García Troche intentó introducirlo a la Cárcel de Viñas Cué para hacerlo llegar a su hermana, Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, prófugo internacional por sospecha de tráfico de drogas.

El Comando de las Fuerzas Militares informó que a las 10:30 de hoy, Federico García Troche depositó una encomienda en la Oficina de Guardia del Penal Militar de Viñas Cué, que consistía en alimentos y un termo de tereré.

“Se realizó un control exhaustivo y el termo tenía un peso diferente, porque no tenía agua adentro. Tenía una base a rosca y ahí había un espacio donde estaba el celular”, detalló el general de División Aeronáutica, Nicolás Narváez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar en comunicación con nuestra redacción.

Ante el descubrimiento, los intervinientes informaron de inmediato a las autoridades del penal, quienes notificaron a la jueza Rosarito Montanía para las acciones correspondientes.

No quedó demorado

Federico García Troche, hermano de Gianina, no fue demorado, ya que el intento de introducir equipos de comunicación no configura un delito. Así tampoco se constató algún intento de soborno o introducción de sustancias ilícitas, según detalló el Presidente de la Suprema Justicia Militar.

Tampoco descartan tomar medidas, como restricciones a las visitas del hermano, pero las mismas quedarían a cargo de la jueza especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, determinarlas.

Además del hermano, quienes realizan visitas a Gianina son su madre y padre. Los mismos pueden hacerlo solamente de a una persona, según las reglas de establecimiento, con excepción de los hijos e hijas, quienes deben estar acomopañados de un adulto, según explicó el general Nicolás Narváez.

Desde que Gianina García Troche llegó a Paraguay, en mayo de 2025, se le impuso un estricto régimen de vigilancia. En ese marco, la jueza delimitó las visitas de familiares los días martes, jueves y sábados de 9:30 a 11:30. Sin embargo, desde julio, le fue ampliado el tiempo para los sábados e 9:30 a 14:00, específicamente para recibir a sus hijos (tres de ellos biológicos y uno es de Sebastián Marset).

Detención de Gianina

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

Recientemente, Gianina García fue sancionada por romper las cámaras del establecimiento.