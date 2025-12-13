Conductor va a la cárcel por fatal arrollamiento a motociclista

La magistrada de turno ordenó que Sergio Rubén Caruso Fariña (40) vaya ala cárcel. El mismo cuenta con antecedentes por lesión del derecho a la comunicación, pornografía infantil y trata de personas en 2019, según los informes policiales.

La imputación por homicidio culposo del fiscal Gustavo Riveros se basa en que no cuenta con un informe pericial de la Policía Nacional, que determine la intencionalidad del procesado.

El marco penal por homicidio culposo es de solo 5 años de cárcel y se requiere que no haya intencionalidad por parte del autor del hecho.

En la imputación se menciona que el parte policial de la comisaría 8ª solo se menciona un accidente de tránsito.

Pero las cámara de seguridad, muestran que no fue un percance.

Imágenes son determinantes

Las imágenes muestran que la motocicleta circulaba en dirección al Cerro Lambaré sobre la avenida Pizarro de barrio Santa Librada, a alta velocidad, en evidente huida de un vehículo mercedes Benz que lo seguía muy de cerca.

Tanta era la velocidad de ambos rodados que un vehículo que circulaba en sentido contrario tuvo que encostarse para evitar ser chocado do, conforme se ve en las imágenes.

Tras el choque, la víctima murió en el lugar y el conductor huyó hacia la avenida Perón.

Para el juzgado es determinante que la víctima murió en el acto y el conductor huyó del lugar.

Fue encontrado por los famliares de la víctima

Según los investigadores, Caruso fue sacado de su vivienda, con consentimiento de la madre del sindicado. en la tarde del viernes, bajo fuerte custodia policial, en medio de los gritos de repudio por parte de los vecinos y los familiares del fallecido.

Los familiares fueron los principales responsables para dar con su paradero en el barrio Itá Enramada.

Los vídeos de los circuitos cerrados de la zona del percance fueron clave para esclarecer lo sucedido y de igual forma dar con la casa del sospechoso.

En el inmueble encontraron el automóvil Mercedes Benz E350 rojo y chapa HET 633 que está registrado a su nombre. El rodado mostraba rastros de golpes en la parte derecha de adelante.

El acta menciona que el incidente se habría originado a consecuencia de un roce entre ambos vehículos.

La fiscalía también solicitará un peritaje por parte de especialista de la Policía Nacional.