Denuncian persecución contra un fisioterapeuta de la Fundación Tesãi por apoyar a Yo Creo

Ramírez, quien prestó servicios más de 13 años en la institución como fisioterapeuta, afirmó que la decisión de prescindir de sus servicios no responde a criterios profesionales ni contractuales, sino a su participación política a favor del movimiento Yo Creo. Según relató, al solicitar explicaciones formales, el gerente técnico de Tesãi, Dr. Arístides Cañete, le habría comunicado que la institución “se reserva el derecho de admisión”.

El profesional, quien aseguró además haber recibido mensajes de sus colegas quienes le advertían sobre un presunto proceso de identificación y represalias contra trabajadores que no acompañaron al oficialismo durante la campaña electoral pasada.

En ese contexto, Ramírez también señaló comentarios atribuidos a la funcionaria Mary Alfonso, hermana del concejal municipal Richard Alfonso (ANR), que reforzarían la hipótesis de represalias.

El exjefe comunal, Miguel Prieto, dijo que el caso no sería un hecho aislado y lo vinculó a otras denuncias similares registradas durante el proceso electoral, tanto en la Fundación Tesãi como en otras instituciones del Estado. “En cualquier otro contexto, una trayectoria como la de Adán sería motivo de reconocimiento. Sin embargo, aquí la orientación política terminó pesando más que la capacidad profesional”, manifestó.

Prieto agradeció la decisión de Ramírez de hacer pública la situación, ya que, según él, muchas personas atraviesan circunstancias similares, pero optan por el silencio por temor a represalias.

Ramírez explicó que su vínculo con la fundación se daba bajo la modalidad de prestación de servicios, con contratos renovables de uno a dos años. Si bien reconoció que la institución tiene la facultad de no renovar contratos, dijo que lo que más le afecta es que haya influido el motivo político en la decisión.

El fisioterapeuta recordó que durante su extensa trayectoria trabajó bajo distintas administraciones sin haber recibido sanciones ni advertencias formales por pensar diferente o formar parte de otro equipo político.

Finalmente, Ramírez sostuvo que siempre separó su actividad profesional de su militancia política y rechazó cualquier intento de proselitismo dentro de su ámbito laboral.