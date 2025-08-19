Miguel Prieto, EN VIVO: Diputados debaten la destitución del intendente de Ciudad del Este

En la sesión extra de este martes, la Cámara de Diputados analizará el pedido de destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tras denuncias que lo vinculan con presuntas irregularidades en su gestión. El debate mantiene en vilo a la segunda ciudad más importante del país y podría marcar un precedente político en la región.

09:45 Raúl Benítez, durísimo contra los cartistas

En el tiempo de oradores, intervino el diputado opositor Raúl Benítez, quien criticó duramente al cartismo. Cuestionó la impunidad con la que se maneja el oficialismo. “Hoy termina el show que se gestó en el quincho”, dijo en alusión a que en la casa de Horacio Cartes se decidió la destitución de Prieto.

“Esto no es un juicio, señores, esto es un circo romano donde si los animales salvajes ya no te mataron antes, el patrón, insaciable, levanta el pulgar o te lo baja y los soldados obedientes te cortan la cabeza”, resaltó.

09:42 Existen méritos suficientes para destitución, dice Latorre

Según el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, existen méritos suficientes para destituir a Miguel Prieto.

09:30 Presuntas irregularidades consignadas en el informe

De acuerdo al informe presentado por interventor Ramón Ramírez Caballero, estas son las irregularidades encontradas durante la intervención:

Ejecución presupuestaria y administración de bienes : se detectaron irregularidades generales que afectan la transparencia y la gestión administrativa.

Estados financieros inverificables (2019-2022) : inconsistencias en el patrimonio neto, manipulación de saldos y ausencia de políticas contables, lo que impide conocer la situación real de la Municipalidad.

Uso indebido de recursos de capital : más de G. 29 millones destinados a gastos corrientes en lugar de inversiones de capital.

Transferencias irregulares a comisiones vecinales : incumplimiento de requisitos documentales y falta de rendición de cuentas.

Proyecto Navidad Sustentable 2023 : ausencia de documentación respaldatoria para aportes a ONG, falta de procesos de contratación competitivos y vulneración de principios de legalidad y trazabilidad.

Incumplimiento de pagos al Servicio Nacional de Catastro : omisión del abono de aranceles.

Irregularidades en compras públicas : anomalías en la planificación, adjudicación, recepción de bienes y pagos a proveedores, muchos sin cumplir exigencias legales.

Desvío de recaudaciones del impuesto inmobiliario : comprobantes por G. 75.257.651 cobrados en el sistema no fueron depositados en cuentas municipales.

Fondos del Consejo Local de Salud (2019-2022) : de G. 10.515.624.300 transferidos, unos G. 65.984.291.870 carecen de respaldo suficiente.

Transferencias para comisiones vecinales (2020-2022) : ejecución con deficiencias y sin el control requerido.

Navidad Sustentable 2022 : uso irregular de aportes municipales para el evento.

Control de combustible : deficiencias en la asignación y uso de este recurso.

Caja Chica (“Fondo Fijo”): utilización discrecional para la compra de alimentos destinados a funcionarios.

09:00 Comisión dictamina en favor de la destitución de Miguel Prieto

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados emitió un dictamen a favor de la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este. Prieto, líder de la oposición, se perfila como uno de los posibles aspirantes a la Presidencia de la República en 2028, tras haber desplazado al clan Zacarías Irún (2001-2019) del control de la capital del Alto Paraná.