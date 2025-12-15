Meteorología anuncia una jornada cálida y con lluvias dispersas en Ciudad del Este

Para este lunes, se prevé un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego rotarán al sur. Durante la jornada podrían registrarse lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

El martes 16 de diciembre, el clima se presentará fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominantes del sur. Persistirán las lluvias dispersas, aunque con tendencia a mejorar hacia el final del día. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C de mínima y 28 °C de máxima.

En tanto, el miércoles 17 de diciembre continuará el ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sureste. No se prevén precipitaciones significativas. La mínima será de 17 °C y la máxima volverá a situarse en torno a los 30 °C.