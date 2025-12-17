Meteorología anuncia ascenso gradual de temperaturas

Para este miércoles, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La temperatura mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C, ofreciendo una jornada agradable.

El jueves continuará el tiempo cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos serán variables, rotando luego al noreste. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 30 °C de máxima.

En tanto, el viernes se espera un aumento más marcado del calor. El ambiente será cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima se ubicará en 20 °C y la máxima llegará a 31 °C.