ABC en el Este
18 de diciembre de 2025

Umbanda: amplían imputación contra líder de culto por trata de personas y abuso sexual

La vivienda del hombre fue allanada por la Fiscalía tras una denuncia.
La agente fiscal Vivian Andrea Coronel amplió la imputación contra un hombre de 31 años, líder de un culto denominado Umbanda, por la supuesta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, y trata de personas.

Por ABC Color

La investigación señala que, en el año 2018, el imputado captó a una niña de 12 años y la trasladó a una vivienda en el km 8 Monday de Ciudad del Este. En dicho lugar, la habría sometido a un régimen de servidumbre y trabajos domésticos forzosos, bajo constantes maltratos físicos. Posteriormente, la explotación continuó en otra vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias.

Según el documento, en el año 2019, cuando la víctima tenía 13 años, el procesado habría consumado actos sexuales y diversos abusos físicos en la vivienda del km 8 Monday. El imputado presuntamente utilizó amenazas de muerte contra la menor y su familia. En Hernandarias, la víctima habría sufrido agresiones, incluyendo golpes con ollas de hierro que le provocaron heridas en la cabeza.

En diciembre de 2022, el imputado habría coaccionado mediante la fuerza a un hombre adulto, obligándolo a padecer actos sexuales durante supuestos rituales en la vivienda de Hernandarias. Entre los años 2023 y 2024, el sospechoso captó a otros tres hombres, a quienes mantuvo bajo esclavitud y servicios forzosos en Hernandarias y en un tinglado de Minga Guazú. A estas víctimas se les prohibió el contacto externo y se les obligó a dormir en el suelo, según la investigación fiscal.

La Fiscalía fundó la imputación en actas de entrevistas a las víctimas y en el informe médico forense que confirma las lesiones físicas de la víctima menor. La calificación legal preliminar atribuye al procesado los tipos penales de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, y trata de personas con sus agravantes especiales.

La fiscala Vivian Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación de la ampliación de imputación y un plazo de dos meses para presentar el requerimiento conclusivo.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.