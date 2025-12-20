Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en Ciudad del Este

Para este sábado 20 de diciembre, se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C de mínima y 33 °C de máxima, condiciones que favorecerán una jornada mayormente estable en la región.

En tanto, el domingo, el calor continuará, con mínima de 25 °C y máxima de 31 °C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos moderados del norte, que luego se tornarán variables. Para esta jornada se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, marcando el inicio de un período más inestable.

La tendencia se mantendrá el lunes, cuando se espera un día caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 25 °C y 32 °C.