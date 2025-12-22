Pronóstico anuncia días calurosos y lluviosos en Ciudad del Este

Para este lunes, se espera un ambiente cálido a caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán moderados del sector norte, luego de direcciones variables. Durante la jornada se registrarían lluvias con tormentas eléctricas ocasionales. La temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

El martes, las condiciones se mantendrán similares. El día se presentará caluroso y húmedo, con cielo mayormente cubierto y vientos variables. Persistirá la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23°C de mínima y 32°C de máxima.

En tanto, para el miércoles, víspera de Navidad, el pronóstico indica nuevamente un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Se prevén temperaturas similares al día anterior, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C.