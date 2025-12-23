Persistirán el calor y lluvias en Ciudad del Este durante la semana navideña

Para este martes, se prevé un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 24 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Las condiciones se mantendrán sin variaciones significativas mañana, miércoles, en la antesala de la Nochebuena. Se anuncia nuevamente un día caluroso, con elevada humedad, nubosidad predominante y probabilidad de precipitaciones dispersas con actividad eléctrica. Las marcas térmicas oscilarán entre 24 °C y 31 °C.

Para el jueves 25 de diciembre, Navidad, el pronóstico indica un escenario similar: cielo mayormente nublado, ambiente sofocante y lluvias aisladas con tormentas eléctricas en forma puntual.

Los vientos soplarán inicialmente del noreste, tornándose variables en el transcurso del día. La mínima descenderá levemente a 23 °C, mientras que la máxima volverá a situarse en 31 °C.

