ABC en el Este
23 de diciembre de 2025 - 07:18

Persistirán el calor y lluvias en Ciudad del Este durante la semana navideña

La Dirección de Meteorología anuncia que podría persistir las lluvias en Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE. La capital del Alto Paraná atraviesa una seguidilla de jornadas marcadas por el calor, la alta humedad y condiciones inestables, según el pronóstico extendido para los próximos días.

Para este martes, se prevé un ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 24 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Las condiciones se mantendrán sin variaciones significativas mañana, miércoles, en la antesala de la Nochebuena. Se anuncia nuevamente un día caluroso, con elevada humedad, nubosidad predominante y probabilidad de precipitaciones dispersas con actividad eléctrica. Las marcas térmicas oscilarán entre 24 °C y 31 °C.

Para el jueves 25 de diciembre, Navidad, el pronóstico indica un escenario similar: cielo mayormente nublado, ambiente sofocante y lluvias aisladas con tormentas eléctricas en forma puntual.

Los vientos soplarán inicialmente del noreste, tornándose variables en el transcurso del día. La mínima descenderá levemente a 23 °C, mientras que la máxima volverá a situarse en 31 °C.

