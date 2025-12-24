Persistirán el calor, la humedad y las lluvias en Ciudad del Este durante la Navidad

Para este miércoles, se espera una jornada calurosa y húmeda, con el cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima rondará los 24 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Mañana, jueves, día de Navidad, el tiempo no presentará grandes variaciones. Continuará el ambiente caluroso y húmedo, con cielo mayormente cubierto, vientos del noreste que luego se tornarán variables, y persistencia de lluvias dispersas con tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 31 °C de máxima.

Para el viernes 26 de diciembre, el pronóstico indica condiciones similares, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, cielo mayormente nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima descenderá levemente hasta los 22 °C, mientras que la máxima volverá a situarse en torno a los 31 °C.