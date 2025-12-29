Habilitan desde hoy la feria de Ciudad del Este para compras de fin de año

Teodoro Galeano, miembro de la Central de Productores y Hortigranjeros del Alto Paraná, explicó que al igual que la semana pasada, los feriantes decidieron adelantar la atención al público.
Lea más: Anuncian horarios especiales por fin de año en la Feria Municipal de Ciudad del Este
La feria funciona desde este lunes y permanecerá abierta hasta el mediodía del miércoles 31 de diciembre, con una amplia variedad de productos frescos.
“Tenemos bien surtido: frutas, verdeos y todo lo necesario para las mesas de fin de año”, señaló Galeano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Dijo que este a diferencia de otros periodos, no fueron afectados por temporales, lo que permitió una buena producción. “Hicimos una evaluación en una reunión entre los productores y coincidimos en que fue un año favorable”, agregó.
En la feria participan más de 300 productores provenientes de los 18 municipios del departamento de Alto Paraná, quienes aprovechan el espacio para vender sus productos sin intermediarios.
Galeano también resaltó que los precios se mantienen sin reajustes, lo que facilita a la ciudadanía adquirir productos frescos y de calidad. Además de frutas y verduras, la feria ofrece carnes e insumos tradicionales para la elaboración de platos típicos como la sopa paraguaya y la chipa guasú.
Lea también: El ritual de las 12 uvas es vintage: conocé las nuevas cábalas de Año Nuevo
Entre los precios referenciales se encuentran: lechón y costilla de cerdo a G. 35.000 el kilo; pato y gallina a G. 70.000; mandioca pelada a G. 5.000 el kilo; huevo a G. 25.000 la docena; y queso a G. 38.000 el kilo. Para ensaladas, los precios incluyen lechuga a G. 5.000 cada una; zanahoria a G. 8.000 el kilo; repollo a G. 6.000; locote a G. 10.000 el kilo; y tomate desde G. 6.000 el kilo.