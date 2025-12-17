Anuncian horarios especiales por fin de año en la Feria Municipal de Ciudad del Este

Según informó Teodoro Galeano, miembro de la Central de Productores y Hortigranjeros del Alto Paraná, la feria mantendrá esta semana su horario habitual, desde este miércoles hasta el viernes al mediodía. Posteriormente, la atención se retomará el lunes 22, desde las 5:00, y se extenderá en horario especial hasta el mediodía del miércoles 24, en el marco de las celebraciones de Navidad.

Lea más: “Mercatino di Natale”: feria navideña al estilo tradicional italiano en Encarnación

Asimismo, los productores volverán a atender al público desde el lunes 29 hasta el mediodía del miércoles 31, con una amplia variedad de productos para las cenas de Año Nuevo.

Galeano dijo que los precios se mantendrán, lo que permitirá a la población acceda a los productos frescos y de calidad. Mencionó que cuentan con gran variedad de frutas y verduras, además de carnes y de insumos tradicionales utilizados en la elaboración de sopa paraguaya y chipa guasú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estuvimos reunidos con el consejo de delegados que aglutina a 18 distritos y discutimos. Mayor cantidad de productos tenemos que vender y para eso tenemos que presentar productos de calidad y a buen precio, incluyendo productos cárnicos y verdeos para las ensaladas”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Habilitarán el Mercado 4 de noche: estas serán las fechas

Poco apoyo del Gobierno

El productor lamentó la nula asistencia estatal al sector. Explicó que desde hace dos años vienen gestionando proyectos de apoyo ante el Ministerio de Agricultura, sin resultados concretos hasta el momento. “Recibimos poca asistencia del Gobierno a los pequeños productores. Presentamos un proyecto de infraestructura, pero no se ejecutó. Queremos apoyo para proteger la producción ante temporales”, concluyó.