Hallan tobillera electrónica en la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este

Según datos, hasta el momento aún no pudieron identificar a la persona a la que estaría asignado el dispositivo. Por las características, se confirmó que la tobillera es de procedencia brasileña, por lo que se activó el protocolo de verificación internacional con la Policía Federal, a través del Comando Tripartito.

El subcomisario Fernando Valenzuela explicó que el hallazgo fue reportado por el personal policial apostado en la terminal tras la denuncia por parte de un funcionario de la empresa Transporte y Turismo Nuestra Señora de la Asunción.

Agregó que el dispositivo fue encontrado colgado de la manguera del sanitario y que aún no se puede precisar cuándo fue dejado en el lugar, por lo que se revisará el circuito cerrado para esclarecer lo ocurrido.

Según el acta policial, la tobillera corresponde al modelo AKTZ-BG95-4G, pertenece a la empresa UEBRASIL Tecnología Ltda., cuenta con registro ANATEL y número de identificación visible.