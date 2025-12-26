Exdirector de la PRF de Brasil fue arrestado en el Silvio Pettirossi

Según una publicación del Portal Globo, Silvinei Vasques rompió su tobillera electrónica en Santa Catarina, salió de Brasil sin autorización judicial y se dirigió a Paraguay. Esta madrugada fue detenido en el Silvio Pettirossi mientras presuntamente buscaba viajar a El Salvador.

Asimismo, el mismo medio detalla que aparentemente utilizaba un pasaporte paraguayo original, pero no correspondía a su persona y al intentar abandonar el aeropuerto, fue abordado y posteriormente arrestado.

Tras su detención fue puesto a disposición del Ministerio Público y se espera que comparezca ante un juez. Medios brasileños apuntan también que sería expulsado y entregado a las autoridades de su país.

Silvinei, exdirector general de la PRF, fue condenado por mala praxis administrativa por utilizar la estructura de la corporación con fines electorales en 2022. El exfuncionario también fue condenado a 24 años y seis meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado para mantener a Jair Bolsonaro en el poder.

¿Quién es Silvinei Vasques?

Sobre su figura, Globo detalla que Vasques se incorporó a la PRF en 1995 y desarrolló una carrera de 27 años, pero fue durante el gobierno de Bolsonaro cuando alcanzó el cargo más alto de la institución al convertirse en director general.

Se jubiló voluntariamente con goce de sueldo en diciembre de 2022, poco después de las elecciones y tras dejar la PRF, asumió el cargo de secretario de Desarrollo Económico e Innovación de São José, en la Gran Florianópolis, pero renunció en diciembre de 2025, poco después de las condenas judiciales relacionadas con el intento de golpe.

