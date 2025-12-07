Tobillera encontrada en CDE era de brasileño procesado

Un vecino del barrio María Auxiliadora, de la Fracción Casa Blanca II, de la capital del departamento de Alto Paraná, halló una tobillera electrónica mientras realizaba trabajos de limpieza en un predio baldío, en las primeras horas de la mañana de este domingo último.

Sorprendido por lo que encontró, el hombre inmediatamente dio aviso a la Policía Nacional, a través del Sistema de Emergencias 911. Es así que, poco después de las 8:00, policías de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas se constituyeron en el lugar y recogieron en dispositivo, para luego dejarlo bajo resguardo en la repartición policial y a disposición de la justicia.

El aparato en cuestión fue identificado, era de la marca Spacecom, con serie N° 4315023838. Este, según había indicado el vecino a los policías intervinientes, se encontraba dentro de una bolsa de color blanco, que había sido arrojada al patio, donde estaba realizado la limpieza.

Es así que, la Policía, tras tener en su poder la tobillera, inició las averiguaciones, tanto con sus pares de otras zonas del país como con sus pares del territorio brasileño, esto último teniendo en cuenta que el hallazgo se produjo en una ciudad fronteriza con el Brasil.

Procesado con medidas alternativas

Mediante averiguaciones hechas por la Dirección de Policía del departamento de Alto Paraná se pudo corroborar que la tobillera electrónica no era de la tanda que fue adquirida por el Ministerio del Interior de Paraguay. Es más, el intercambio de información con sus pares de Brasil permitió conocer que el dispositivo pertenecía a un ciudadano brasileño, procesado por homicidio y otros hechos punibles.

Se trata de Ronaldo Gluskoski Meira, de 35 años, quien según datos proporcionados por la Policía, fue procesado por un Tribunal de Justicia del Estado de Paraná. Además, un Tribunal de Ejecución Penal de Curitiba dictó medidas alternativas a la prisión para el mismo.

Dichas medidas habrían consistido en la implementación de la tobillera electrónica, misma que fue encontrada en el terreno baldío de Ciudad del Este, este domingo.

Según antecedentes, publicados en medios de comunicación del vecino país, Ronaldo Gluskoski fue acusado en 2017 por el asesinato de un joven de 18 años, quien murió a causa de un disparo en el pecho, el 3 de mayo de ese año, en una plaza pública del centro de Fazenda Rio Grande.

Además, el ciudadano brasileño Gluskoski contaba ya entonces con antecedentes penales por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego, e incluso en ese tiempo ya era monitoreado a través de la tobillera electrónica.