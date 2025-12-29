ABC en el Este
29 de diciembre de 2025 - 06:25

Persistirán el calor y las lluvias en Ciudad del Este

Meteorología anuncia más lluvias para este inicio de semana laboral en Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE. El inicio de la última semana del año estará marcado por condiciones cálidas a calurosas y un alto índice de humedad, acompañadas de cielos mayormente nublados y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este lunes, se prevé una jornada cálida y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y 32°C de máxima. Los vientos serán variables y no se descartan precipitaciones aisladas a lo largo del día.

El martes, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con cielo mayormente cubierto y vientos variables. Las lluvias dispersas con tormentas eléctricas seguirán presentes, mientras que la temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 31°C.

Para el miércoles, último día del año, el panorama meteorológico se mantendrá similar. Se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego rotarán a variables, y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en forma puntual. Las temperaturas estarán entre los 23°C y 32°C.