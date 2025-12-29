Persistirán el calor y las lluvias en Ciudad del Este

Para este lunes, se prevé una jornada cálida y húmeda, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y 32°C de máxima. Los vientos serán variables y no se descartan precipitaciones aisladas a lo largo del día.

El martes, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con cielo mayormente cubierto y vientos variables. Las lluvias dispersas con tormentas eléctricas seguirán presentes, mientras que la temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 31°C.

Para el miércoles, último día del año, el panorama meteorológico se mantendrá similar. Se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego rotarán a variables, y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en forma puntual. Las temperaturas estarán entre los 23°C y 32°C.