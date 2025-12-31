Arroyo Acaraymí vuelve a desbordarse y deja viviendas inundadas en Ciudad del Este

Pobladores de la zona señalaron que la situación se ve agravada por la falta de un sistema de desagüe adecuado y por la acumulación de residuos en el cauce del arroyo. Indicaron que gran parte de la basura proviene de asentamientos irregulares ubicados en las cercanías de una propiedad que perteneció al exdictador Alfredo Stroessner.

Asimismo, cuestionaron que en los últimos años se hayan ejecutado obras viales de gran envergadura sin contemplar un plan integral de drenaje pluvial. Las canalizaciones existentes no logran evacuar el volumen de agua que se acumula y genera grandes raudales.

Los vecinos comentaron que acudieron en reiteradas ocasiones a la Junta Municipal de Ciudad del Este para impulsar con los concejales una solución definitiva, pero no obtienen respuesta. Por el contrario, aseguran que el problema se agrava con cada temporal.

Luis Ojeda, uno de los afectados, expresó su preocupación, ya que pese a que la lluvia paró hace varias horas, el agua continúa estancada.

“Las viviendas construidas cerca del cauce, en la zona de la casa de Stroessner, impiden el paso del agua. Incluso se cerró un desagüe natural”, denunció.

El desborde también afectó a espacios públicos como una escuela y una plaza actualmente en proceso de refacción por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este.