Varios lesionados por pirotecnia en Alto Paraná: una bebé de cinco meses permanece en terapia intensiva

CIUDAD DEL ESTE. Cuatro personas resultaron lesionadas por el uso de pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo en el departamento de Alto Paraná. Entre los casos más graves se encuentra una bebé de cinco meses que permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Nacional de Itauguá, además de un hombre que sufrió la amputación total de una mano.