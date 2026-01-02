Varios lesionados por pirotecnia en Alto Paraná: una bebé de cinco meses permanece en terapia intensiva

El doctor Federico Schrodel, director de la Décima Región Sanitaria, informó que el hecho más delicado ocurrió en una ronda familiar en la ciudad de Juan León Mallorquín, donde una familia oriunda de Ciudad del Este se encontraba celebrando el inicio del 2026. A la medianoche, se produjo la explosión de petardo tipo 12x1, que alcanzó a los hermanitos, de los cuales la beba de cinco meses se encontraba en los brazos de la madre.
La víctima más grave es la beba de cinco meses, quien sufrió lesiones en los brazos y el rostro, fractura de clavícula y llegó inconsciente al Hospital Regional de Ciudad del Este. Allí donde fue estabilizada e intubada. Posteriormente, a las 4:30 de ayer, fue derivada al Hospital Nacional de Itauguá, donde permanece internada en terapia intensiva.
En el mismo incidente, una niña de 11 años sufrió heridas cortantes y quemaduras que afectaron el 8% de la superficie corporal, mientras que un niño de 7 años presentó excoriaciones y quemaduras en el 5 % del cuerpo. De los tres hermanitos lesionados, el niño de 7 años ya fue dado de alta.
Amputación de mano
Otro caso grave en el Hospital Distrital de Santa Rita, fue atendido un hombre de 52 años, domiciliado en la ciudad de Iruña, tras resultar gravemente herido al manipular un “cebollón”.
El paciente ingresó al centro asistencial alrededor de las 14:00 del miércoles con una lesión severa en la mano derecha. Debido a la gravedad del cuadro, el equipo médico se vio obligado a realizar la amputación.