Especialistas advierten sobre el riesgo del uso de pirotecnia en niños y adultos

Especialistas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y el Hospital de Clínicas alertan sobre los riesgos asociados al uso de pirotecnia y reiteran la importancia de evitar su manipulación, especialmente en la población infantil, ante la cercanía de celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La doctora Rocío Morínigo, pediatra emergentóloga y jefa de consultorio del Departamento de Emergencias Pediátricas del Hospital de Clínicas, señaló que la pirotecnia no está recomendada en niños. “Aquellos elementos que suelen considerarse inofensivos, como estrellitas, ajitos o fosforitos, pueden causar quemaduras en la piel, traumatismos oculares, trastornos auditivos e incluso pérdidas auditivas permanentes”.

La especialista agregó que el fuerte efecto sonoro de la pirotecnia puede generar irritabilidad y malestar, sobre todo en niños pequeños y en aquellos con trastornos del espectro autista, por lo que insistió en priorizar entornos seguros y libres de explosiones.

En cuanto a las medidas de prevención, la doctora Morínigo enfatizó: “Lo principal es evitar que los niños manipulen pirotecnia de forma directa. Ante cualquier accidente se debe actuar de inmediato, realizando únicamente un lavado con agua en la zona afectada y acudir sin demora a un centro de salud para su evaluación”.

Por su parte, el doctor Alexis Mateos, coordinador de Medicina Interna del Servicio de Emergencias de Adultos, fue contundente al señalar que lo preferible es no utilizar pirotecnia. “Si un adulto decide utilizarla, no debe hacerlo directamente con las manos, ya que existe un riesgo considerable de que los artefactos exploten en el mismo lugar”,

El uso de bombas como el 3x1 u otros artefactos similares puede provocar explosiones inmediatas, causando lesiones graves. Ante estas situaciones, Mateos recomendó el uso de elementos que permitan mantener distancia, se realice en lugares abiertos, lejos de personas y apuntando hacia zonas donde no haya riesgo de daño.

El especialista advirtió que no existe pirotecnia segura, incluyendo bengalas o estrellitas, ya que al acercarse a los ojos pueden producir lesiones en la córnea por chispas o esquirlas.

Desde el Hospital de Clínicas señalaron que, si bien no suele ser un centro de referencia para este tipo de lesiones, los pacientes que acuden reciben atención inicial con primeros auxilios, limpieza de heridas y medicación para el dolor.

No obstante, ante lesiones de mayor gravedad, se recomienda acudir al Hospital de Trauma “Manuel Giagni” y, en casos de quemaduras, al Centro Nacional del Quemado, centros especializados de referencia.