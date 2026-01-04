Mujer dio a luz en el baño de un hospital por presunta falta de atención

La parturienta fue identificada como María del Carmen Arce, quien ingresó al centro asistencial el 1 de enero, cuando ya presentaba contracciones. De acuerdo con el relato de sus allegados, tras el cambio de guardia alertaron en al menos dos oportunidades a la obstetra entrante sobre la situación de la mujer.

Los familiares afirman que, lejos de ser asistidos, fueron reprendidos por la profesional, quien, en todo momento, habría minimizado la situación y no procedió a una nueva inspección al asumir la guardia.

Posteriormente, las 5:00 de la madrugada del Año Nuevo, y ante la falta de atención de la profesional, la mujer se dirigió con la ayuda de un familiar hasta baño, donde comenzó el parto.

“Mi hermana ya sabía que el bebé estaba por nacer porque es su tercer parto normal. Aun así, la licenciada le dijo que deje de gritar y que no era el momento, sin siquiera revisarla”, relató una familiar.

Explicó que recién cuando salió la cabeza del recién nacido, la personal de salud tomó intervención.

“Fue un milagro que tanto mi sobrino como mi hermana estén vivos. El bebé pudo haberse caído y sufrir consecuencias graves. Personas así no deberían estar atendiendo casos tan delicados”, lamentó la denunciante.

Pese a la situación vivida, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud y recibieron el alta médica el viernes. Los familiares mencionaron que recién ahora decidieron hacer pública la denuncia por temor a represalias.

La doctora Andrea Giménez, directora del Hospital Distrital, señaló que tomó conocimiento de lo ocurrido ayer a través de las redes sociales. Dijo que solicitó un informe a la profesional que estuvo de turno para elevarlo posteriormente a la Décima Región Sanitaria y brindar la información a la prensa.

Historial de denuncias

Durante el año pasado, este centro asistencial registró varias denuncias que obligó a la entonces directora Marta Sosa a renunciar. Entre ellas, se reportó una muerte fetal, presuntamente a causa del abandono de guardia por parte de un anestesiólogo.

Asimismo, fue denunciado el fallecimiento de un niño de 8 años durante su traslado a un sanatorio privado ubicado en Santa Rita, a 80 kilómetros de Presidente Franco. En ocasión, se denunció la existencia de una supuesta “mafia” que derivaba pacientes hacia determinados sanatorios, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud reembolsa posteriormente los costos de la atención.