Meteorología anuncia un lunes fresco a cálido en el Este del país

Para este lunes, se espera un ambiente fresco a cálido, con el cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y los 30 °C de máxima, ofreciendo una jornada agradable durante gran parte del día.

El martes, el clima se tornará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado. Los vientos serán variables, rotando posteriormente al noreste. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

En tanto, el miércoles se prevé una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, volviéndose variables hacia el final del día. Además, se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. Las temperaturas irán desde los 23 °C de mínima hasta los 33 °C de máxima.