Parto en el sanitario: separan a obstetra y ordenan auditoría médica en hospital

La medida fue adoptada luego de que familiares de la paciente denunciaran que la parturienta no recibió atención adecuada, lo que derivó en que el parto se produjera dentro de un baño del centro asistencial. Mientras dure el proceso investigativo, la profesional, quien es funcionaria de la Fundación Tesãi, comisionada en el Hospital Distrital, fue apartada de sus funciones.

Lea más: Parto en el sanitario: investigan presunto maltrato obstétrico en hospital de Presidente Franco

Desde el Ministerio de Salud informaron que la auditoría estará a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

El director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Federico Schrodel, reiteró que no se tolerará ningún tipo de maltrato obstétrico ni conductas que vulneren los derechos de las mujeres. Insistió que la atención durante el embarazo, parto y puerperio debe desarrollarse en un marco de respeto, trato digno, empatía y estricto cumplimiento de los protocolos establecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, aseguró que el proceso de auditoría se llevará adelante con objetividad, transparencia y respeto al debido proceso, y que los antecedentes serán elevados a las instancias correspondientes para la aplicación de las sanciones que correspondan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes

La mujer acudió al Hospital Distrital el 1 de enero con dolores de parto, pero la obstetra de guardia le habría indicado que aún no era momento del nacimiento. Pese a que la paciente suplicó en dos ocasiones por asistencia, la profesional le habría reprendido por sus reclamos.

Lea también: Mujer dio a luz en el baño de un hospital por presunta falta de atención

Ante la falta de atención, la mujer se dirigió al sanitario del hospital con su hermana, donde finalmente dio a luz. Tanto la madre como la recién nacida fueron dadas de alta el sábado pasado.